RIVM maakt aantal nieuwe coronagevallen bekend

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakt dinsdag weer bekend hoe het coronavirus in Nederland zich ontwikkelt. Het is al wel duidelijk dat het aantal nieuwe positief geteste personen afgelopen week is toegenomen. De sterkste stijgingen zijn volgens het RIVM te zien in de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland. De meeste nieuwe besmettingen zijn gemeld in de leeftijdsgroep van 20 tot 40 jaar.