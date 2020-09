Tegenstanders weten omstreden Britse brexitwet niet te blokkeren

Een meerderheid van de Britse parlementariërs heeft maandagavond voor een conceptversie van de omstreden brexitwet gestemd. Onder meer oppositiepartij Labour en enkele Conservatieve partijgenoten van premier Boris Johnson hebben moeite met die brexitwet omdat het voorstel in strijd is met het verdrag dat de uittreding uit de EU regelt. Johnson is vooralsnog echter niet van de tegenstand af.

Een poging van Labour om de brexitwet van de regering-Johnson via een vroege stemming te blokkeren strandde met een uitslag van 213 tegen 349 stemmen. Vervolgens won de regering de stemming rond de zogenoemde Internal Market bill (Wet interne markt) met 340 tegen 263 stemmen, waardoor het wetsontwerp door gaat naar de commissiefase in het wetgevingsproces. Dat houdt in dat de komende dagen opnieuw gedebatteerd wordt over de meest omstreden delen van het wetsontwerp.

Premier Johnson staat vierkant achter het omstreden wetsvoorstel. Hij riep parlementariërs in het Lagerhuis maandag op zich achter de wet te scharen. Volgens Johnson is de wet een “vangnet” en “verzekeringspolis” om de politieke en economische integriteit van het Verenigd Koninkrijk te bewaren als er geen handelsakkoord met de EU wordt gesloten.

Maar voor veel oppositieleden en ook partijgenoten van Johnson is het huidige wetsontwerp ‘not done’. Zij vrezen voor de internationale reputatie van het Verenigd Koninkrijk als het in strijd met het internationaal recht handelt. Onder anderen de prominente oud-minister van Financiën Sajid Javid, die eerder onder Johnson diende, keerde zich ertegen. Johnsons partijgenoten die niets in het ontwerp zien, kunnen in een latere fase in het wetgevingsproces nog roet in het eten van de premier gooien.