Voorman Europees Parlement: België moet dood Slowaak ophelderen

België moet de onderste steen bovenhalen in de zaak van de Slowaak die twee jaar geleden omkwam in een politiecel, vindt voorzitter David Sassoli van het Europees Parlement. Het parlement zal de zaak nauwgezet volgen, verklaarde hij.

De dood van Jozef Chovanec op de luchthaven van Charleroi in 2018 houdt België weer bezig sinds er bedenkelijke beelden opdoken van de behandeling van de 38-jarige Slowaak tijdens diens laatste uren. Een politieman zat minutenlang lachend bovenop de arrestant en een agente bracht de Hitlergroet.

De beelden brachten onder anderen de Vlaamse minister-president Jan Jambon, die de zaak destijds als verantwoordelijk minister niet serieus genoeg zou hebben genomen, in verlegenheid. Maar het vergrootglas ligt nu vooral op het optreden van politie en justitie. Het onderzoek daarnaar loopt nog. Nabestaanden vrezen een doofpot.

Volledig onderzoek

Sassoli onderstreepte “nog eens dat respect voor de mensenrechten en de rechtstaat een sleutelwaarde is van de EU. We steunen de roep om een volledig onderzoek dat opheldering moet verschaffen”.

De Slowaakse regering toonde zich eerder ook bezorgd en bood aan een eigen deskundige te sturen om bij het onderzoek te helpen.

Sassoli sprak bij de opening van de nieuwe zitting van het parlement, dat eigenlijk in Straatsburg had moeten bijeenkomen. Door het oplaaien van de coronapandemie besloot het toch in Brussel te blijven.