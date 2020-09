Rusland trekt reservetroepen terug van Wit-Russische grens

Beide leiders ontmoetten elkaar in de Russische badplaats Sotsji. Het was de eerste buitenlandse reis van Loekasjenko na de omstreden presidentsverkiezingen op 9 augustus, waar volgens de oppositie gefraudeerd is.

“Een belangrijk resultaat van de besprekingen van de twee presidenten in Sotsji was een overeenkomst dat Rusland de reservetroepen en de nationale garde terugtrekt, die waren gestationeerd bij de grens tussen Rusland en Wit-Rusland, zei Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov, volgens TASS.