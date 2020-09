CDA Brabant benadrukt prominente rol voor Omtzigt

De afdeling Brabant van het CDA vindt dat de rol van Pieter Omtzigt in de verkiezingscampagne ongeveer gelijk moet zijn aan die van de nieuwe politiek leider Hugo de Jonge. Dat blijkt uit een brief van de afdeling aan het partijbestuur die in handen is van RTL Nieuws.

Vicepremier De Jonge versloeg in juli bij de lijsttrekkersverkiezing nipt zijn rivaal Omtzigt, lid van de Tweede Kamerfractie. Daarop kondigde De Jonge aan dat Omtzigt zijn 'running mate' wordt. CDA Brabant zegt in de brief van 21 augustus veel vragen te krijgen over de invulling van die functie van 'running mate'.

Brabant wil een vooraanstaande rol voor Omtzigt. "Wat niet uit het oog verloren mag worden is dat een bijna even groot deel van onze leden hun stem aan Pieter Omtzigt heeft gegeven. Dan praten we nog niet over het enorme aantal positieve reacties van niet-leden op de kandidatuur van Pieter Omtzigt", schrijft de afdeling in de brief die RTL op zijn website heeft geplaatst.

De visies van zowel De jonge als Omtzigt moeten voldoende zichtbaar zijn in het verkiezingsprogramma, vindt Brabant. Beide moeten een "passend mandaat" krijgen als het gaat om de invulling van de kandidatenlijst en samen met het tweetal zou de strategie van de campagne moeten worden bepaald. "Dus niet automatisch alles op de nummer 1 maar strategisch inzetten van beide zeer competente heren."

Omtzigt stelde zich op het allerlaatste moment kandidaat voor het lijsttrekkerschap. De Jonge won uiteindelijk die strijd met 50,7 procent tegenover 49,3 voor Omtzigt. De partij probeerde na de uitslag eenheid uit te stralen en te voorkomen dat het beeld van een verdeelde partij zou ontstaan. In de peilingen staat de partij op verlies.