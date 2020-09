KLM-klanten kunnen kosteloos ticket annuleren tot maart 2021

Klanten kunnen hun vlucht bij KLM vanaf nu, om welke reden dan ook, kosteloos annuleren en de vliegticket omwisselen in een voucher of contant geld. Dit geldt voor vliegtickets met een vertrekdatum tot en met 31 maart 2021, meldt de luchtvaartmaatschappij.

KLM-klanten mogen hun vliegticket kosteloos inwisselen voor een ‘refundable voucher’, ongeacht de reden van het annuleren van de vlucht. Met deze voucher kan de klant vervolgens een nieuw ticket kopen of een ‘refund’ aanvragen. De nieuwe maatregel geldt ook voor klanten die al een KLM-ticket of reisvoucher in bezit hebben.

Volgens Boet Kreiken, die bij KLM verantwoordelijk is voor de klantbeleving, “willen veel mensen wel reizen, maar aarzelen ze om te boeken door de onzekere tijden en de constant veranderende reisadviezen”. Kreiken: “Wij bieden met deze maatregel daarom meer flexibiliteit.”

Door de reisbeperkingen vanwege corona moest KLM veel vluchten annuleren, wat een groot aantal restitutieverzoeken met zich meebracht. KLM heeft meer tijd nodig dan normaal om de bedragen terug te betalen, maar is bezig met het inhalen van de achterstand.