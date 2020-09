OPEC verwacht sterkere daling olievraag dan eerder gedacht

De wereldwijde vraag naar olie daalt sterker dan eerder voorspeld, meldt de Organisatie van Olie-Exporterende Landen (OPEC) in een maandelijks rapport. De vraag herpakt zich volgend jaar bovendien minder snel dan gedacht. Reden is de coronapandemie.

De olievraag daalt dit jaar naar verwachting met 9,46 miljoen vaten per dag, terwijl de OPEC een maand geleden nog een daling van 9,06 miljoen vaten per dag voorspelde. De olieprijzen gingen eerder dit jaar heel hard onderuit doordat corona de wereldwijde economie platlegde en er mondiaal een stuk minder werd gereisd en getransporteerd. “Een toegenomen gebruik van digitale werkmethoden en vergaderen op afstand houdt een volledig herstel van de brandstofsector naar het niveau van 2019 tegen”, aldus het oliekartel in een toelichting.

Dat betekent dat de vraag komend jaar minder snel opkrabbelt dan eerder voorspeld. De OPEC verwacht dat het gebruik van olie in 2021 toeneemt met 6,62 miljoen vaten per dag, 370.000 vaten minder per dag dan eerder werd verwacht.