VS nemen deze week veiligheid Oracle-TikTok-deal onder loep

“We zullen het de aankomende dagen bespreken met Oracle en ons technische team”, zei Mnuchin tegen zakenzender CNBC. De toezichthouder voor buitenlandse investeringen in de VS (CFIUS) doet deze week een aanbeveling aan president Donald Trump. Hij beslist dan uiterlijk 20 september over de deal.

Maandagochtend werd bekend dat het Chinese techbedrijf ByteDance een deal heeft gesloten met softwarebedrijf Oracle over de activiteiten van video-app TikTok in de VS. Oracle wordt daarbij de technologiepartner van ByteDance en zal de gebruikersdata van TikTok in de VS beheren.