Burgemeesters kritisch over voorkeurspositie onderwijsland

De burgemeesters in het Veiligheidsberaad zijn kritisch op de voorkeurspositie die leerkrachten krijgen bij het testen op corona. “Wij zijn hier niet principieel op tegen, maar waarom krijgt de politie- of de vuilnisman geen voorrang en de onderwijzer wel? Lesgeven kan wel via een iPad en vuilnis ophalen niet”, stelt voorzitter Hubert Bruls maandag.