Wall Street opent met winst

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. Chipbedrijven trekken de kar op Wall Street na de overname van de Britse chipontwerper ARM Holdings door de Amerikaanse chipmaker Nvidia. Ook is er hernieuwde hoop op een snelle ontdekking van een coronavaccin.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening een plus van 0,7 procent op 27.849 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 1 procent tot 3373 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq klom 1,3 procent tot 10.995 punten.

Nvidia telt zo’n 40 miljard dollar neer om ARM over te nemen van het Japanse SoftBank. Daarbij blijft de Britse ontwerper van chips onafhankelijk opereren, stelt Nvidia. Topman Jensen Huang van het Amerikaanse bedrijf denkt dat het gaat lukken om goedkeuring te krijgen voor de deal, zelfs van de Chinese autoriteiten. Het aandeel Nvidia steeg 7 procent.

Coronavaccin

Farmaceut Pfizer (plus 0,8 procent heeft vertrouwen dat zijn coronavaccin eind oktober klaar is en na goedkeuring al eind dit jaar in de Verenigde Staten kan worden verspreid. Dat zei topman Albert Bourla tegen televisiezender CBS. Branchegenoot Eli Lilly kwam met positieve resultaten van zijn medicijn baricitinib bij patiënten met Covid-19. Eli Lilly ging desondanks 0,3 procent omlaag.

Biotechnoloog Gilead Sciences neemt voor 21 miljard dollar Immunomedics over, een bedrijf dat een medicijn tegen borstkanker maakt. Gilead werd 0,2 procent lager gezet.

Softwarebedrijf Oracle lijkt de strijd om de Amerikaanse activiteiten van TikTok te hebben gewonnen. Microsoft maakte al bekend de handdoek in de ring te gooien. Van een verkoop van de volledige activiteiten zou geen sprake zijn, maar vooral een samenwerking. China zou het niet toestaan dat TikTok-moeder ByteDance de algoritmen achter de app van de hand zou doen. De handel in Oracle werd stilgelegd in afwachting van nieuws.