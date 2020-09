Besluit Akwasi niet te vervolgen leidt tot procedure bij hof

Minstens tien van de 44 mensen die aangifte hebben gedaan tegen rapper Akwasi spannen een zogeheten artikel 12-procedure aan bij het gerechtshof. Ze zijn het er niet mee eens dat het Openbaar Ministerie heeft besloten de rapper niet te vervolgen voor zijn uitspraak over Zwarte Piet tijdens de Black Lives Matter-demonstratie op 1 juni op de Dam in Amsterdam. Ze willen dat justitie Akwasi alsnog gaat vervolgen.

De belanghebbenden vinden dat dat de zaak toch voor de rechter moet worden gebracht en starten daarom een klachtenprocedure, zegt Pieter Hollenberg. Hij is een van de 44 mensen die in juni aangifte hebben gedaan tegen Akwasi. De rapper zei op de Dam dat hij een zwarte piet hoogstpersoonlijk op zijn gezicht zou trappen als hij hem in november tegenkomt.

Hollenberg heeft inmiddels elf mensen benaderd van de 44 mensen die aangifte tegen Akwasi deden. "Twee van hen gaan op eigen houtje een artikel 12-procedure starten. Eentje twijfelt nog en acht mensen besloten om samen op te trekken", zegt de voorman. De initiatiefnemer heeft voormalig advocaat Bram Moszkowicz benaderd om de groep bij te staan.