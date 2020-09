‘Weinig vertrouwen in verbetering koopkracht’

De meeste Nederlanders geloven niet dat ze er volgend jaar in koopkracht op vooruitgaan. Dat maakt televisieprogramma EenVandaag op uit een peiling onder zijn eigen panel. Zeven van de acht ondervraagden denkt negatief over verbetering van de koopkracht, terwijl het Centraal Planbureau (CPB) wel een plus voorziet voor het merendeel van de bevolking.