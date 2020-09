Luchtverkeersleiders schatten aantal vluchten nog negatiever in

De Europese luchtvaartsector wordt nog veel harder geraakt in 2020 dan eerder gedacht. De verwachting van de Europese luchtverkeersleider Eurocontrol voor het totaal aantal vluchten in Europa in 2020 ligt 55 procent onder het niveau van 2019, wat neerkomt op 6 miljoen minder vluchten. Vergeleken met de vorige schatting van Eurocontrol is dat nog eens 1 miljoen minder vluchten in 2020.