FNV eist volgend jaar 5 procent meer loon voor vitale sectoren

Vakbond FNV zet volgend jaar bij cao-onderhandelingen in op een loonsverhoging van 5 procent “daar waar het goed gaat” en voor vitale sectoren. Dat is gelijk aan de eis die voor dit jaar en het jaar daarvoor op tafel was gelegd, toen de hoogste looneis in meer dan dertig jaar. De vakbond maakte de looneis traditiegetrouw een dag voor Prinsjesdag bekend.