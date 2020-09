Schoolbesturen kopen commerciële coronatests voor juf en meester

Bij de VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, zou het ze niet verbazen als scholen zich wenden tot commerciële aanbieders. Precieze gegevens zijn daar niet, maar het is wel bekend dat er sprake van is.

Volgens de zegsman van de PO-raad is een test van circa 100 euro nog altijd flink goedkoper dan een paar dagen een zzp’er als vervanger voor de klas te zetten, terwijl de oorspronkelijke leerkracht thuis zit te wachten op een test.

De PO-raad benadrukt blij te zijn met de voorrang over onderwijzenden en denkt dat het kiezen voor commerciële aanbieders daardoor snel zal afnemen.