Overname NDC door Mediahuis in principe rond

De overname van mediagroep NDC, uitgever van onder meer Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant, is zo goed als rond. Aandeelhouders van NDC bereikten een principeakkoord met Mediahuis dat met de deal zijn greep op de Nederlandse mediamarkt verstevigt.

De Belgen zijn al eigenaar van NRC, nrc.next, De Telegraaf en regionale kranten in Limburg, Noord- en Zuid-Holland, zoals het Noordhollands Dagblad, de Gooi- en Eemlander, het Leidsch Dagblad en De Limburger. NDC is uitgever van Dagblad van het Noorden, Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant, zeven nieuwsbladen en veertig weekbladen in Noord-Nederland, Flevoland en de Kop van Overijssel.

De huidige aandeelhouders van NDC zijn FB Oranjewoud en Je Maintiendrai Fonds. Zij vinden Mediahuis de juiste partner voor een duurzame toekomst van het bedrijf. De overname van NDC is nog afhankelijk van de goedkeuring door de Autoriteit Consument en Markt. Daarnaast is de ondernemingsraad van NDC om advies gevraagd.