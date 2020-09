De bovenleiding van de tram over de Erasmusbrug in Rotterdam is losgekomen. Daardoor is het tramverkeer gestremd, en ook ander verkeer kan niet over de brug, zo meldt Rijnmond Veilig. Het Rotterdamse trambedrijf RET stelt een omleiding in, de stremming gaat naar verwachting enkele uren duren.

Er is niemand gewond geraakt.