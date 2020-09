‘Zweedse en Franse laboratoria bevestigen vergiftiging Navalni’

Naast Duitsland hebben ook Frankrijk en Zweden vastgesteld dat de Russische oppositieleider Aleksej Navalni is vergiftigd met een novitsjok-zenuwgif. Laboratoria in die twee landen hebben onafhankelijk van elkaar de testuitslag van Duitsland bevestigd, zegt woordvoerder Steffen Seibert van bondskanselier Angela Merkel.

“We herhalen de oproep aan Rusland om uitleg te geven over de gebeurtenissen. We staan in nauw contact met onze Europese bondgenoten over verdere stappen”, aldus Seibert in een verklaring.

De 44-jarige Navalni, een prominent criticus van de Russische president Vladimir Poetin, ligt in een Duits ziekenhuis nadat hij op 20 augustus onwel was geworden op een vlucht vanuit Siberië naar Moskou.