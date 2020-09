Oud-premier Cameron: brexitwet zou laatste redmiddel moeten zijn

De Britse oud-premier David Cameron voegt zich in een rijtje van voormalige leiders die hun zorgen uiten over de omstreden brexitwet van hun opvolger Boris Johnson. Cameron vindt dat de wet, die tornt aan eerder gemaakte afspraken met de EU en daarmee ook deels in strijd is met het internationaal recht, pas als laatste redmiddel moet worden ingezet.

Volgens Cameron is deze zogeheten Internal Market Bill (Interne Markt Wet) “het allerlaatste” wat je zou moeten overwegen. “Het zou een absoluut laatste redmiddel moeten zijn”, aldus de oud-premier en partijgenoot van Johnson maandag. “Dus ik heb zo mijn twijfels over wat er wordt voorgesteld.”

Eerder uitten de voormalige Britse premiers Tony Blair (Labour) en John Major (Conservatieve Partij) ook al forse kritiek. Het nieuwe wetsvoorstel is volgens de twee “onverantwoordelijk, grondwettelijk niet juist, en in de praktijk gevaarlijk”. Ook Theresa May heeft zich tegen de wet uitgesproken.

De nieuwe wet is bedoeld om de handel tussen verschillende delen van het land in goede banen te leiden als EU-wetgeving straks niet meer van kracht is. De Britse regering komt met de wetgeving terug op afspraken over het handelsregime in Noord-Ierland.