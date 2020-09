AEX begint week met winst

De Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met winst begonnen. Ook de andere Europese beursgraadmeters openden in het groen. De hervatting van het onderzoek naar een mogelijk coronavaccin door farmaceut AstraZeneca en grote overnamedeals in de chip- en biotechsectoren boden steun aan de handel. Verder keken beleggers uit naar de beleidsvergaderingen van de centrale banken van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Japan later deze week.