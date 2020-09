Japanse kabinetssecretaris Suga volgt Abe op als partijleider

De Japanse kabinetssecretaris Yoshihide Suga is de opvolger van Shinzo Abe als leider van de Liberaal-Democratische Partij (LDP). Suga wordt daardoor waarschijnlijk ook de nieuwe premier van Japan.

De partijleden van LDP stemden maandag overtuigend voor de 71-jarige Suga. Hij kreeg 377 van de 534 stemmen. Suga nam het op tegen de voormalige minister van Defensie Shigeru Ishiba en beleidsmaker van de partij Fumio Kishida. Zij kregen allebei minder dan honderd stemmen.

Eerder kondigde de nieuwe partijleider al aan dat hij vervroegde verkiezingen wil uitschrijven als hij premier is geworden.

Gezondheid

Suga volgt Abe op die vanwege zijn gezondheid aftreedt als premier. Abe is de langstzittende premier van Japan. Hij trad eerder in 2007 ook al af vanwege de darmproblemen waar hij nu weer last van heeft.

De nieuwe partijleider wordt gezien als een stabiele politieke leider. Suga sprak eerder al uit toen hij zich kandidaat stelde, om door te gaan op dezelfde voet als Abe, voor wie hij een belangrijke bondgenoot was.