Gouverneur Nevada boos op Trump om verkiezingsbijeenkomst

De gouverneur van de Amerikaanse staat Nevada beschuldigt Donald Trump ervan levens in gevaar te hebben gebracht met “roekeloze en egoïstische acties” door een indoorverkiezingsbijeenkomst te houden in Henderson, Nevada.

De bijeenkomst werd zondag in het magazijn van een bedrijf gehouden, nadat de luchthavenautoriteit in het nabijgelegen Las Vegas plannen had afgewezen om een ​​buitenhangar te gebruiken. Reden was dat staatsvoorschriften bijeenkomsten van meer dan 50 mensen verbieden.

Trump verdedigde zijn besluit om het evenement te houden en vertelde de aanwezigen dat hij meerdere “externe sites” niet mocht gebruiken en suggereerde dat politieke motieven daarbij een rol zouden hebben gespeeld. “We hadden vijf locaties, allemaal buitenlocaties zoals gisteravond. Een geweldige heer die eigenaar is van dit gebouw zei: weet je wat, wat ze doen is echt oneerlijk. Je kunt mijn gebouw gebruiken”, zei de president.

Belediging

De gouverneur van Nevada, Democraat Steve Sisolak, heeft ontkend dat zijn kantoor rechtstreeks tussenbeide kwam om de buitenbijeenkomsten te annuleren. Maar zondag tweette hij dat de president “lijkt te zijn vergeten dat dit land nog steeds middenin een wereldwijde pandemie zit”.

“Dit is een belediging voor elke inwoner van Nevada die de richtlijnen heeft gevolgd en offers heeft gebracht”, zei Sisolak. “Het is ook een directe bedreiging voor alle recente vooruitgang die we hebben geboekt en kan ons mogelijk terugwerpen.” Hij stelde dat de acties van Trump “talloze levens in gevaar brengen.”

Volgens medewerkers van Trumps campagne werd de temperatuur van iedere bezoeker gemeten voordat die naar binnen mocht, kregen ze desinfectiemiddel voor hun handen en een mondkapje. De meerderheid van de aanwezigen besloot echter geen masker te dragen.