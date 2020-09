Burgemeesters praten over aanpak corona en andere zaken

De burgemeesters van de veiligheidsregio’s komen maandag weer bij elkaar. Deze keer begint het beraad al in de middag in plaats van ‘s avonds. Naast corona staan ook andere vergaderpunten die de afgelopen maanden zijn blijven liggen door de crisis op de agenda.

Mogelijk dat binnenkort wel weer een speciale coronabijeenkomst wordt ingepland. Evengoed praten de 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s maandagavond wel over de actuele ontwikkelingen op coronagebied en dan met name de mogelijke coronascenario’s voor de herfst en de winter.

Het Veiligheidsberaad, zoals de gezamenlijke club heet, besprak de afgelopen maanden met regelmaat op maandag in de avond op het provinciehuis in Utrecht de aanpak van het virus. Daarbij werd gekeken naar alle bestuurskundige gevolgen ervan en de regionale maatregelen om de verspreiding ervan tegen te gaan. Ook minister Ferd Grapperhaus van Veiligheid is er maandag bij.