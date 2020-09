WHO meldt recordaantal van 307.000 nieuwe coronabesmettingen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft zondag een recordaantal nieuwe coronabesmettingen in 24 uur gemeld. In een dag tijd zijn er wereldwijd 307.930 infectiegevallen bijgekomen. De grootste toenames zijn ook ditmaal geregistreerd in India, de Verenigde Staten en Brazilië. Volgens de WHO nam het dodental met 5537 toe tot in totaal 917.417.