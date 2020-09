Trump maakt medicijnen goedkoper

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag gezegd dat hij een nieuw decreet heeft ondertekend waardoor medicijnen in de VS goedkoper worden. De prijzen worden gekoppeld aan die in andere landen. De maatregel gaat er volgens Trump voor zorgen dat “Big Pharma” de mensen in de VS even weinig laat betalen als buitenlandse klanten. “De dagen van wereldwijd meeliften op kosten van Amerika zijn voorbij”.