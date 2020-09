Israëlische regering stemt in met lockdown van drie weken

De Israëlische regering heeft zondagavond ingestemd met een nieuwe lockdown, die drie weken gaat duren en ook nog in een belangrijke vakantieperiode valt. Premier Benjamin Netanyahu zei op tv dat het besluit nodig was om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De maatregel gaat vrijdag in, vlak voor Rosj Hasjana, het Joodse Nieuwjaar.