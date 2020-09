Alsnog 15 miljoen voor Fonds Podiumkunsten

Het Fonds Podiumkunsten krijgt 15 miljoen euro extra van het kabinet. Hiermee kunnen instellingen die vorige maand van het fonds een positief advies kregen, maar waarvoor te weinig geld was, alsnog worden gesubsidieerd.

Dat staat in de Miljoenennota die dinsdag wordt gepresenteerd op Prinsjesdag. Ingewijden bevestigen zondag berichtgeving hierover van NRC Handelsblad. Het gaat om een subsidie voor de periode 2021-2024.

Het Fonds Podium kunsten gaf begin augustus 78 theatermakers en producerende instellingen een subsidie. Er konden van de 202 aanvragers slechts 39 procent worden gehonoreerd.

Honderden instellingen in de podiumkunstensector stuurden een paar weken later een brandbrief naar minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) en de Tweede Kamer om toch nog met 15 miljoen over de brug te komen. Het kabinet schiet ze nu alsnog te hulp.

Ook komt er nog 2 miljoen euro extra voor cultuur in de regio. Negen provincies klaagden eerder dat bijna alle subsidies naar gezelschappen in de Randstad gaan.