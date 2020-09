Ruim 7000 nieuwe coronabesmettingen in Frankrijk

In Frankrijk zijn de voorbije 24 uur 7183 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, aanzienlijk minder dan zaterdag. Toen meldden de gezondheidsautoriteiten een toename van 10.561 infecties, een recordaantal. Tijdens de piek van de eerste golf, op 31 maart, liepen in een dag tijd 7578 Fransen het gevreesde virus op.

Het totaal aantal geregistreerde infectiegevallen in Frankrijk is nu ruim 380.000. Tot dusver overleden bijna 31.000 patiënten aan Covid-19. Door de sterke toename van de besmettingen de laatste tijd beloofde de regering vrijdag meer en sneller op corona te gaan testen en de maatregelen aan te scherpen in de brandhaarden, in de hoop daarmee een nieuwe algemene lockdown te voorkomen.