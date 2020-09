Turkije haalt omstreden onderzoeksschip terug

Het Turkse onderzoeksschip Oruc Reis is zondag teruggekeerd van een omstreden missie in de buurt van Kreta. Spanningen tussen Turkije en Griekenland liepen de afgelopen weken op toen het schip onderzoek ging doen naar mogelijke olie- en gasvoorraden in gebied in de Middellandse Zee dat geclaimd wordt door de beide landen en door Cyprus.