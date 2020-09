Vijf plekken Kamp Westerbork benoemd tot ‘object van herinnering’

Vijf voorwerpen uit Herinneringscentrum Kamp Westerbork zijn vanaf zondag ‘object van herinnering’, horend bij de geschiedkundige Canon van Nederland. Minister Ingrid van Engelshoven van Cultuur onthult een speciaal bord bij barak 56, de plek waar gevangenen in de Tweede Wereldoorlog batterijen moesten bewerken. De andere vier objecten zijn het bord dat op de deportatietreinen vanuit Westerbork naar Auschwitz hing, de directeurswoning op het kamp, het Nationaal Monument op het kampterrein en de documentaire die kampcommandant Albert Gemmeker in 1944 liet maken over het kamp.