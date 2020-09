Weersverbetering helpt brandbestrijders in VS

Verbeterde weersomstandigheden hebben de brandweer zaterdag geholpen bij de bestrijding van de vele vuurzeeën aan de Amerikaanse westkust. In de staten Oregon en Californië zakte de temperatuur, nam de wind af en steeg de luchtvochtigheid.

De vlammen hebben inmiddels duizenden huizen en gebouwen verteerd. Zeker zeventien mensen kwamen om, tientallen worden nog vermist. Alleen al in Oregon waren 40.000 bewoners genoodzaakt een veilig heenkomen te zoeken. Hoewel het weer nu meewerkt de brandhaarden in te dammen is de situatie nog zeker niet onder controle.