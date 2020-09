Zhao's 'Nomadland' wint Gouden Leeuw op filmfestival Venetië

De Amerikaanse film 'Nomadland' van de in China geboren regisseur en scriptschrijver Chloé Zhao (38) heeft op het festival van Venetië de Gouden Leeuw gewonnen. Het is voor het eerst in tien jaar dat een vrouw de prestigieuze prijs krijgt. Sofia Coppola was in 2010 met 'Somewhere' de laatste.

Nomadland is een ode aan de veelal door nood geboren zwerflust, gebaseerd op een gelijknamig non-fictieboek van de Amerikaanse journaliste Jessica Bruder. Frances McDormand vertolkt de hoofdrol. Ze speelt een weduwe die het land in trekt wanneer ze door de economische crisis haar huis in een treurig stadje in Nevada is kwijtgeraakt. De film schetst het leven van de nieuwbakken nomaden op leeftijd die in campers op pad gaan om hun geluk elders te beproeven.

Achttien titels deden mee aan de competitie om de Gouden Leeuw en de overige onderscheidingen. Daaronder de Nederlandse co-productie Quo Vadis, Aida?, over de val van de Dutchbat-enclave Srebrenica in 1995. De film, die niet in de prijzen viel, is begin volgend jaar in de Nederlandse bioscopen te zien.