Honderden betogen op Museumplein voor vluchtelingen Moria

Honderden demonstranten hebben zaterdag op het Museumplein in Amsterdam aandacht gevraagd voor de situatie op het Griekse eiland Lesbos. Daar brandde dinsdagnacht het vluchtelingenkamp Moria grotendeels af waardoor duizenden mensen dakloos werden. De demonstratie, georganiseerd door vier studenten met steun van organisaties als VluchtelingenWerk, is rustig verlopen. De betogers hielden 1,5 meter afstand en droegen mondkapjes.

Op een podium kwamen verschillende organisaties aan het woord. Ze riepen de politiek op om meer vluchtelingen naar Nederland te halen dan de nu afgesproken honderd. Voorman Jesse Klaver van GroenLinks uitte kritiek op zijn politieke collega’s: “Ik schaam me dat wij hier vandaag moeten staan. Het zou niet nodig moeten zijn.”

Twee artsen van het initiatief SOS Moria riepen de regering op om de situatie in alle Griekse kampen aan te pakken. Ze noemden de omstandigheden daar inhumaan. Ook is een minuut stilte gehouden voor de vluchtelingen in Moria.

Dakloos

Op Lesbos brandde dinsdag het kamp Moria grotendeels af. Ongeveer 13.000 vluchtelingen werden hierdoor dakloos. Verschillende hulporganisaties en politieke partij Volt Nederland organiseren gezamenlijk het protest ‘Evacueer Moria’.

Volgens de organisatoren van de betoging op het Museumplein is de situatie in de Griekse vluchtelingenkampen al langer onhoudbaar. Zij noemen op Facebook de brand “het resultaat van een jarenlang falend EU-beleid” en vinden dat het kabinet te weinig doet. De organisaties pleiten voor de onmiddellijke opvang van minstens vijfhonderd kinderen in Nederland.

Donderdag maakte staatssecretaris Ankie Broekers-Knol bekend dat Nederland bereid is honderd vluchtelingen, met name kinderen, uit Moria op te nemen. Dit leverde veel kritiek op. Linkse partijen waren het er niet mee eens dat deze honderd worden afgetrokken van de vijfhonderd vluchtelingen die Nederland volgend jaar verplicht sowieso zou opnemen. De PVV vindt dat er helemaal geen vluchtelingen naar Nederland gehaald moeten worden.