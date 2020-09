Extra drukte bij GGD door telefoontjes leraren

“Veel mensen zeiden dat ze in het onderwijs werken en vroegen of ze vandaag nog getest konden worden.”

De Jonge liet vrijdagavond al weten dat de voorrang niet meteen kan ingaan. Ook De Gouw zegt dat er nog gewerkt wordt aan extra capaciteit. “We zijn nu samen met de brancheorganisaties aan het kijken hoe we het allemaal gaan organiseren. De eerste mensen zullen eind volgende week met voorrang kunnen worden getest. Dat zal betekenen dat anderen iets langer moeten wachten.”

Volgens De Gouw is direct om 8.00 uur bellen ook niet nodig is. “We hebben 1400 medewerkers in ons callcentrum. Als er ‘s ochtends direct 30.000 mensen bellen, hangen er dus zeker 28.000 in de wacht. En de ervaring leert dat mensen die later op de dag bellen meestal op dezelfde dag kunnen worden getest als de mensen die ‘s ochtends bellen.”