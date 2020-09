Presentatie wetsvoorstel CO2-taks voor bedrijven op Prinsjesdag

Het kabinet presenteert op Prinsjesdag het wetsvoorstel voor een CO2-heffing per 1 januari voor de meest vervuilende industrie. Van vertraging van de vorig jaar aangekondigde maatregel in het klimaatakkoord is geen sprake, zei staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) in Berlijn na afloop van een bijeenkomst met zijn Europese collega’s.