In haar woning aan de Korte Heegde in het Gelderse Heerde is de 66-jarige bewoonster dood aangetroffen, meldt de politie.

Dat gebeurde rond middernacht. Haar 45-jarige zoon, woonachtige op hetzelfde adres, is in verband met de zaak aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd.