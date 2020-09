Branden in westen VS eisen steeds meer slachtoffers

Brandweerlieden in de Amerikaanse staat Oregon stellen alles in het werk om te voorkomen dat twee grote bosbranden de komende dagen samensmelten tot één groot, oncontroleerbaar inferno. De enorme natuurbranden in de Amerikaanse staten Californië, Oregon en Washington in het westen van de VS hebben inmiddels aan ten minste 26 mensen het leven gekost, en velen worden vermist.

Sommige gemeenschappen in Oregon zijn deze week tot de grond toe afgebrand en ongeveer 500.000 mensen hebben het bevel gekregen te evacueren of zich daarop voor te bereiden. Dat is ongeveer 10 procent van de bevolking in de staat. Staatsfunctionarissen zeggen dat ze hun inspanningen richten op het redden van levens, maar ze voorzien een verwoestende nasleep.

“We weten dat we te maken hebben met brandgerelateerde sterfgevallen, en we bereiden ons voor op een massaal dodelijk incident op basis van wat we weten en het aantal gebouwen dat verloren is gegaan”, zei Andrew Phelps, die de brandbestrijding in de staat coördineert, tegen verslaggevers.

Zonder succes

Tot nu toe verloopt de bestrijding van het vuur zonder veel succes. De branden worden aangewakkerd door een harde, droge wind. Maar meteorologen verwachten de komende dagen wel een verandering in het weer, met neerslag en lagere temperaturen.

Zeker 20.000 brandweermensen en vrijwilligers werken op verschillende plaatsen om de branden te blussen. Volgens de gouverneur van Oregon zijn minstens vijf steden grotendeels verwoest. “We hebben nog nooit zo veel branden gezien in onze staat”, aldus gouverneur Kate Brown. Er is meer dan 400.000 hectare grond verwoest en tientallen mensen worden vermist.

Noodtoestand

“Dit is een klimatologische noodtoestand. Dit is echt en het gebeurt,” vertelde gouverneur Gavin Newsom van Californië eerder aan verslaggevers bij een verkoolde berghelling in de buurt van de plaats Oroville. In Californië is inmiddels een recordhoeveelheid van 12.500 vierkante kilometer land door branden verwoest en werd ook de grootste brand ooit gemeten.

In de met rook gevulde atmosfeer van Californië is het moeilijk geworden te ademen omdat de luchtkwaliteit door rook sterk is verslechterd. Vier van de vijf grootste steden ter wereld met de ergste luchtverontreiniging bevinden zich in de regio - Portland, Seattle, San Francisco en Vancouver (in Canada). Dat heeft IQAir, een Zwitsers bedrijf voor luchtkwaliteitstechnologie dat de vervuilingsniveaus bijhoudt, bekendgemaakt.