Veel gewonden door ongeluk met FlixBus in Noord-Duitsland

Door een busongeluk op de A24 in Noord-Duitsland zijn veel gewonden gevallen. In de FlixBus, die van Berlijn richting Hamburg reed en kantelde, zaten 32 mensen.

Artsen op de plek van het ongeluk vertelden de regionale omroep NDR dat de meeste mensen lichtgewond zijn geraakt of met de schrik vrijkwamen. Enkele inzittenden raakten zwaargewond, maar verkeren niet in levensgevaar. Iedereen is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht.

De passagiers van de bus op de lijn Praag-Berlijn-Hamburg komen uit verschillende landen. Onder de reizigers waren onder meer mensen uit Tsjechië, Turkije, China en Roemenië. FlixBus verzorgt busverbindingen over langere afstanden als alternatief voor de trein of het vliegtuig.

Wat precies de oorzaak van het ongeluk was, moet nog worden vastgesteld.