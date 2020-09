Jonge bestuurder rijdt 100 kilometer te hard in bebouwde kom

De man reed volgens de politie vrijdagavond rond 23.30 uur met bijna 100 kilometer boven de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur over de Rueckertbaan in Tilburg.

Over een traject van enkele honderden meters klokten agenten een gemiddelde snelheid van ruim 150 kilometer per uur. Na een correctie leverde dat een snelheid van 147 kilometer per uur op, waarvoor hij een proces-verbaal krijgt. Zijn snelle auto bleek gehuurd. Zijn rijbewijs is ingenomen.