Bekroonde oorlogsfilm krijgt als eerste 18+ van Kijkwijzer

De bekroonde Tsjechische oorlogsfilm The Painted Bird wordt de eerste film in de Nederlandse bioscopen die het nieuwe advies 18+ van de Kijkwijzer krijgt. Dat heeft distributeur September Film zaterdag bekendgemaakt. De film is vanaf 15 oktober in de filmtheaters te zien.

De Kijkwijzer introduceerde begin dit jaar twee nieuwe categorieën: films kunnen tegenwoordig ook de adviezen 14 en 18 jaar krijgen. Volgens NICAM, de organisatie achter de Kijkwijzer, zijn deze nieuwe leeftijden nodig omdat het huidige media-aanbod meer dan voorheen een genuanceerde classificatie vereist voor heftige inhoud en beelden. Aan het doorvoeren van de nieuwe labels ging een lange testperiode vooraf.

Volgens NICAM hebben ouders en tieners behoefte aan meer verfijnde adviesleeftijden. Programma’s of films die nu geschikt worden bevonden vanaf 14 jaar zijn te heftig voor 12-jarigen, maar ook weer niet zodanig dat het pas geschikt is vanaf 16 jaar. Beelden met extreem geweld en harde porno worden nu geclassificeerd vanaf 18 jaar. Eerder was dat 16.

Kritiek

The Painted Bird, die vorig jaar in première ging en in de prijzen viel op het festival van Venetië, vertelt over een Joodse jongen die tijdens de Tweede Wereldoorlog bij zijn pleegmoeder in Oost-Europa woont. Als zij komt te overlijden, moet hij het alleen zien te redden. Geteisterd door honger en kou trekt het kind mishandeld en weggejaagd door de primitieve bevolking van dorp tot dorp. Ondertussen is hij getuige van het angstaanjagende geweld van de brute Russische en Duitse soldaten.

In de film zijn rollen weggelegd voor acteurs Harvey Keitel, Julian Sands, Stellan Skarsgard en Udo Kier. De film kreeg veel lof, maar ook kritiek; in Venetië liepen mensen zelfs de zaal uit vanwege het expliciete oorlogsgeweld dat wordt getoond.