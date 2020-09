VI trekt meer kijkers dan gemiddeld, maar veel minder dan record

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Veronica Inside heeft vrijdagavond 769.000 kijkers getrokken. Dat wijzen de cijfers van de Stichting Kijkonderzoek uit. Het programma behaalde daarmee net een plek in de top 10 van best bekeken programma’s.

Vrijdag keken ongeveer 1 miljoen Nederlanders minder dan naar de omstreden ‘racisme-aflevering’ waarmee het vorige seizoen werd afgesloten. Maar het aantal ligt wel hoger dan het gemiddelde aantal kijkers dat het vorige seizoen wekelijks inschakelde voor de gesprekken van Wilfred Genee met Johan Derksen en René van der Gijp (575.000). Dit gemiddelde lag overigens een seizoen eerder hoger (592.000).

De twee experts van Veronica Inside waren in juni boos op presentator Genee, toen die na commotie over een vermeend racistische opmerking van Derksen een speciale aflevering plande. Derksen en Van der Gijp noemden dit, ondanks het kijkcijferrecord, de slechtste uitzending ooit en noemden Genee een verrader met wie zij nooit meer wilden samenwerken.

In de zomervakantie kwamen de mannen hiervan terug. In de uitzending van vrijdagavond haalden Derksen en Van der Gijp nogmaals uit naar Genee. Adverteerders die in juni stelden te stoppen met adverteren over de vermeend racistische opmerkingen van Derksen, zoals Albert Heijn, zijn inmiddels weer terug bij het programma.