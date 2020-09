Aantal egels neemt af door ziekte en droogte

De egelpopulatie in Nederland wordt steeds kleiner. De Zoogdiervereniging en de Egelwerkgroep maken zich zorgen over de gevolgen van de droogte en van een ziekte, die dit jaar onder egels is uitgebroken. Ze hopen zoveel mogelijk waarnemingen van egels binnen te krijgen tijdens het speciale Egelweekend, dat zaterdag en zondag wordt gehouden.