Verwachte weeromslag biedt hoop voor bestrijders branden VS

De enorme natuurbranden in de Amerikaanse staten Californië, Oregon en Washington in het westen van de VS hebben inmiddels aan zestien mensen het leven gekost. Tot nu toe verloopt de bestrijding van het vuur zonder veel succes. De branden worden aangewakkerd door een harde, droge wind. Maar meteorologen verwachten de komende dagen wel een verandering in het weer met neerslag en lagere temperaturen.

Zeker 20.000 brandweermensen en vrijwilligers werken op verschillende plaatsen om de branden te blussen. In Oregon, waar al 40.000 mensen geëvacueerd zijn, lieten de autoriteiten een half miljoen mensen weten dat ze zich moeten voorbereiden op een mogelijke evacuatie. Volgens de gouverneur van de staat zijn zeker vijf steden grotendeels verwoest. “We hebben nog nooit zo veel branden gezien in onze staat”, aldus gouverneur Kate Brown.

“Dit is een klimatologische noodtoestand. Dit is echt en het gebeurt,” vertelde gouverneur Gavin Newsom van Californië aan verslaggevers bij een verkoolde berghelling in de buurt van de plaats Oroville. In Californië is inmiddels een recordhoeveelheid van 12.500 vierkante kilometer land door branden verwoest en werd ook de grootste brand ooit gemeten.