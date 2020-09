Rolling Stones eerste band met nummer 1 in zes decennia

The Rolling Stones is er als eerste band ter wereld in geslaagd om in zes verschillende decennia de Britse lijst met bestverkochte albums aan te voeren. Dat gebeurde deze week met een geremasterde heruitgave van het album Goats Head Soup uit 1973. Destijds bereikte dit album ook de eerste plaats, maakte de Official Charts Company, die de Britse hitlijsten samenstelt, vrijdagavond bekend.