Spaanse prinses Leonor in quarantaine

De Spaanse prinses Leonor en haar klasgenootjes moeten veertien dagen in quarantaine, omdat iemand uit de klas positief is getest op het coronavirus. De 14-jarige Leonor begon woensdag aan het nieuwe schooljaar op de Santa María de los Rosales school.

Vanaf maandag gaat de klas onlinelessen volgen. Het Spaanse koningshuis bevestigt aan Spaanse media dat koning Felipe, koningin Letizia, prinses Leonor en Sofía “de voorschriften en gezondheidsindicaties” van de gezondheidsorganisaties opvolgen.

Op haar eerste schooldag werd de temperatuur van de prinses gemeten om te bepalen of ze geen koorts heeft, hetgeen een indicatie zou kunnen zijn van besmetting met het virus. Later deze week zou ook haar zus Sofia (13) weer naar school mogen. Zij begint aan haar tweede jaar, Leonor (14) zit in de vierde klas.

Voor leerlingen boven de 9 jaar zijn in Spanje sociale bubbels gecreëerd: een beperkte groep van medescholieren met wie ze contact mogen hebben, en de school moet zoveel mogelijk verhinderen dat leerlingen van verschillende klassen met elkaar in aanraking komen.