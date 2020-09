Teststraat Schiphol dicht vanwege schaarste testcapaciteit

De coronateststraat op Schiphol is vanaf zaterdag dicht. Volgens Schiphol heeft het kabinet besloten tot de tijdelijke sluiting om de schaarse testcapaciteit nu in te zetten op de plekken waar dat het meest nodig is.

“Wel hoopt Schiphol dat er op korte termijn meer testcapaciteit beschikbaar komt. Die draagt bij aan het perspectief voor reizigers. Idealiter wordt getest voorafgaand aan de reis vanuit risicogebieden,” zo meldt de luchthaven vrijdagavond.