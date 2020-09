Feestgangers verdacht van verstoring natuurgebied Biesbosch

Politie en justitie zijn een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de organisator en tientallen bezoekers van een illegale houseparty, vorig weekend in de Biesbosch. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hen van de verstoring van een stiltegebied.

De politie kwam in actie na een melding over geluidsoverlast van mensen die 4 kilometer verderop wonen. De politie heeft een eind gemaakt aan het feest in het natuurgebied, waarbij niet alleen harde muziek werd gedraaid, maar ook vuren waren aangestoken en tenten waren neergezet.

Volgens het OM waren er in de nacht van zaterdag op zondag circa vijftig bezoekers op de houseparty. De hoofdverdachte in het onderzoek is de organisator. Ook de bezoekers kunnen een boete tegemoet zien die kan oplopen tot enkele honderden euro’s, aldus het OM.