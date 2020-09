Vakbonden: massaontslag onder schoonmakers Schiphol dreigt

Onder schoonmakers op Schiphol dreigen veel banen verloren te gaan, omdat de luchthaven wegens wegblijvende passagiers wil bezuinigen. Daarvoor waarschuwen FNV en CNV. Volgens de bonden mikt de luchthaven in onderhandelingen met schoonmaakbedrijven in op minder inzet van schoonmakers. Maandag organiseren de bonden een demonstratie tegen de bezuinigingen.

De coronapandemie heeft Schiphol hard geraakt. Internationale vliegreizen waren lange tijd vrijwel onmogelijk doordat landen hun grenzen dichtgooiden en het herstel is traag. Zo verwelkomde Schiphol in augustus driekwart minder passagiers dan in dezelfde maand vorig jaar.

Volgens FNV en CNV hebben schoonmaakbedrijven op Schiphol tijdens de lockdown al minimaal driehonderd uitzendkrachten weggestuurd. Afgaande op een eerste melding van 70 te verwachten ontslagen bij een van de vier schoonmaakbedrijven op Schiphol, schat FNV-bestuurder Herrie Hoogenboom dat nog eens driehonderd mensen hun werk verliezen. De vakbonden vinden juist dat er nu meer schoongemaakt moet worden, omdat hygiëne belangrijk is in de strijd tegen het coronavirus.

Reorganiseren

Een woordvoerder van Schiphol erkent dat de luchthaven waarschijnlijk minder schoonmakers nodig heeft. “Dat er minder mensen nodig zijn als er minder passagiers zijn is logisch. Ook de Schiphol Group zelf moet reorganiseren”, aldus de zegsman.

Schiphol ontkent echter ten stelligste dat de hygiëne in het geding is. Prestatieafspraken met schoonmaakbedrijven blijven hetzelfde. Daarnaast is afgesproken dat dingen die vaak aangeraakt worden, zoals deurklinken en kranen, extra vaak worden gepoetst.

“Wel geldt net als in een huishouden: als er meer mensen zijn, wordt er intensiever gebruik gemaakt van ruimtes en is er meer schoonmaak nodig dan wanneer er minder mensen zijn”, meldt Schiphol.