Opbrengst Serious Request 2019 deels naar trainingen op scholen

De bijna 1,5 miljoen euro die vorig jaar in december werd opgehaald door Serious Request, de jaarlijkse inzamelingsactie van NPO 3FM, gaat voor een deel naar training aan scholen. Het evenement onder de naam 3FM Serious Request: The Lifeline 2019 stond in het teken van preventie van mensenhandel en hulp aan de slachtoffers daarvan.

Het Rode Kruis biedt samen met het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel een gratis training aan scholen over preventie en herkenning van mensenhandel onder leerlingen. Op die manier leren leerlingen zich beter te beschermen en leren docenten bepaalde situaties te herkennen. Vier op de tien middelbare scholen zegt met seksuele uitbuiting, zoals loverboys, of gedwongen criminaliteit onder leerlingen te maken te hebben.

In april was er een speciale corona-editie van het evenement. Die bracht ruim 3 ton op. Daarmee zijn voedselboxen samengesteld en verstrekt aan mensen die moeilijk konden rondkomen tijdens de coronacrisis.

In december werkt 3FM nog een keer samen met het Rode Kruis. Dan staat het evenement in het teken van de gevolgen van de coronapandemie. De zender organiseert in december, in de week voor kerstmis, voor de derde maal een zogenoemde Lifeline-editie. 3FM gooide de jaarlijkse actie drastisch om vanwege verminderde belangstelling. De dj's vasten niet meer in het Glazen Huis, maar trekken het land in om geld op te halen.

In 2018, toen er drie doelen centraal stonden, haalde 3FM 1,3 miljoen euro op. Dat was fors lager dan in de jaren dat er een Glazen Huis stond. In het topjaar 2014 werd er zelfs 13,8 miljoen euro opgehaald.