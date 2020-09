Leden coalitiepartijen: neem duizend mensen uit Moria op

De ondertekenaars willen dat hun partijen "met échte oplossingen" komen nadat meer dan 12.000 mensen dakloos raakten door de brand van woensdag. Volgens een van de initiatiefnemers heerste er donderdag "grote teleurstelling" onder de leden.

Zij willen dat alle migranten op Lesbos geëvacueerd worden en over de EU-lidstaten worden verdeeld. Hier moet Nederland een "aanjagersrol" in spelen.

VVD

Volgens een woordvoerder zijn ook VVD-leden benaderd, maar was het moeilijk om VVD'ers te vinden die met hun naam onder de petitie wilden. VVD-prominenten Frans Weisglas, Ed Nijpels en Neelie Kroes spraken zich al wel uit tegen de deal.

Vrijdag zei Sigrid Kaag, D66-leider en minister voor Buitenlandse Handel, dat ze niet tevreden is met de deal die er donderdag werd gesloten. "Als je over mensenlevens praat, in zulke erbarmelijke omstandigheden, dan is tevredenheid niet het goede woord."

Leden kunnen nog tot zondag hun steun betuigen, waarna er een brief naar naar de partijtop van de coalitiepartijen gaat, schrijven de initiatiefnemers in een persbericht.